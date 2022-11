In Erfurt ergänzt ein Projekt der Bahnhofsmission das Angebot des Caritas-Tagestreffs oder des Restaurants des Herzens der Stadtmission, sagte der Vorsitzende der Bahnhofsmission, Hubertus Schönemann.

Anfang November wurde am Erfurter Hauptbahnhof ein Pavillon eingerichtet, der Reisenden und anderen Gästen eine Rückzugsmöglichkeit und einen Raum für Gespräche und Hilfe bietet. "Im Winter ist es natürlich möglich, dass sich jemand, der sich auf der Straße aufhält, auch für eine Zeit der Wärme in unserem Pavillon während der Öffnungszeiten aufhält." Der Pavillon sei freitags und sonntagnachmittags geöffnet.

In Jena und Gera gibt es Stadtsprechern zufolge derzeit keine Wärmestuben für Obdachlose, sie seien auch künftig nicht geplant. Einer Sprecherin der Stadt Jena zufolge weichen Obdachlose dort häufig auf die städtischen Einkaufszentren aus, um sich aufzuwärmen. In Gera bietet einer Sprecherin zufolge ein Verein eine Aufwärmmöglichkeit für Jugendliche und junge Erwachsene an.