Kommentar zur Kommunal- und Europawahl Steht die Brandmauer auch gegen eine AfD light?

Ein Schluck Selbstbewusstsein für die CDU

Als wackerer Christdemokrat kann man daraus Selbstbewusstsein ziehen und sich tapfer den nächsten Angriffen aus dem blau-braunen Lager stellen - wenn man zum Beispiel im Landtag und auf den Marktplätzen wieder einmal als "Merkel-Knecht", Volksverräter oder -verderber beschimpft wird. Viele Christdemokraten, und gerade auch ihre Leistungsträger, tun genau das.

Die Abgrenzung zur AfD steht. Aber wie lange noch? Was passiert eigentlich, wenn bei der Thüringer AfD eines Tages doch einmal so etwas wie politisch-strategische Vernunft einkehrt? Bislang ist kein AfD-Landesverband so radikal wie der Thüringer. Damit ist die Partei nicht koalitionsfähig und damit auch nicht mehrheitsfähig im Landtag.

Was wäre mit einer AfD ohne den Höcke-Extremismus?

Aber was wäre mit einer AfD ohne Björn Höcke, ohne diesen oft genug öffentlich vorgetragenen Extremismus, ohne diese zwanghafte Faszination der NS-Zeit? Andere rechtsextreme Parteien in Europa machen diesen Entradikalisierungskurs gerade vor, Giorgia Meloni in Italien oder Marine le Pen in Frankreich. Die hat dafür sogar ihren eigenen Vater aus der Partei gedrängt. Steht dann die Brandmauer noch? Wie weit reicht die Autorität von CDU-Spitzenmann Mario Voigt wirklich?

BSW kannibalisiert die Linke

Und die Thüringer Regierungspartei? Bei der Europawahl kommen Linke und BSW zusammen in etwa auf so viele Prozente, wie die Linke in den letzten Umfragen hatte. Es scheint, als hätte die Wagenknecht-Truppe die Linke von Bodo Ramelow gründlich kannibalisiert. Der stand weder bei der Europa- noch bei den Kommunalwahlen auf dem Stimmzettel - die Linken-Wahlkämpfer können also für die Landtagswahl am 1. September noch mit einem "Bodo-Faktor" rechnen. Aber wie stark wird der sein?