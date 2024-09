Newsblog Verfassungsgerichtshof will Freitag über weiteres Vorgehen entscheiden - alle Entwicklungen im Überblick

Gut drei Wochen nach der Thüringer Landtagswahl tritt das Parlament zu seiner ersten Sitzung zu sammen, der sogenannten konstituierenden Sitzung. Über die Thüringer Landesgrenzen hinaus wird dabei mit Spannung die Wahl des Landtagspräsidenten beobachtet. Sie ist Grundlage für den Landtag, um handlungsfähig zu sein - so kann beispielsweise erst danach ein Ministerpräsident gewählt werden.



Was in vorherigen Legislaturperioden als Formsache galt, könnte nun erstmals zum Präzendenzfall werden. Bisher durfte die stärkste Kraft immer als erstes Kandidaten für den Posten des Landtagspräsidenten vorschlagen - in diesem Fall wäre das die AfD. Weil die anderen Fraktionen aber bereits angekündigt haben, keinen AfD-Präsidenten zu akzeptieren, wollen CDU und BSW zu Beginn der Sitzung die Geschäftsordnung ändern und damit erwirken, dass auch die anderen Parteien von vornherein Vorschläge für den Posten einbringen können statt erst alle möglichen AfD-Kandidaten vergeblich durchzuspielen.



Rückhalt aus allen Fraktionen wurde bei der Landespressekonferenz am Mittwoch gegenüber dem CDU-Kandidaten Thadäus König signalisiert. Neben ihm ist bisher lediglich die AfD-Abgeordnete Wiebke Muhsal nominiert, die einst wegen Betruges verurteilt wurde.



Die Entscheidung, ob dem Antrag von CDU und BSW stattgegeben wird und die anderen Parteien von vornherein Vorschläge machen dürfen, obliegt dem Alterspräsidenten, der die Sitzung leitet bis ein Präsident gewählt ist. In dieser Legislaturperiode fällt dieses Amt an Jürgen Treutler, der mit 73 Jahren der älteste Abgeordnete ist des aktuellen Thüringer Landtages ist. Es ist zu erwarten, dass er die Auffassung seiner Fraktion teilt und nicht vom Vorschlagsrecht der AfD abrücken will.



Folglich könnte es zu einer bis zu 24-stündigen Unterbrechung der Sitzung kommen, in der das Landesverwaltungsgericht Weimar entscheidet, ob dem Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung zugestimmt wird oder nicht. Einem AfD-Politiker das Amt des Landtagsvizepräsidenten zu überlassen, ist für mehrere Fraktionen denkbar.