Nach Ansicht von Ihling zeigt die Umbenennung auch die Identifikation der Stadt als Knotenpunkt für den Bahnverkehr. Eisenach ist einer von wenigen ICE-Haltepunkten in Thüringen. Die Bezeichnung Hauptbahnhof sei ein Gewinn für Reisende und Stadt gleichermaßen, so Ihling.

Die Umbenennung von Bahnhöfen wird nach Angaben der Bahn rund ein Jahr lang vorbereitet. Die veränderten Daten müssten in verschiedene bahninterne Anwendungen eingespielt werden, aber auch in die Angebote für Kunden wie Fahrpläne, Auskunft und Ticketverkauf, so eine Sprecherin auf Anfrage von MDR THÜRINGEN.

Für Reisende deutlich sichtbar wird der künftige Name "Eisenach Hbf" auf den neuen Schildern am Bahnhof. 19 Stück werden zum 15. Dezember an den Bahnsteigen montiert, teilte die Bahn mit. Die Kosten von knapp 10.000 Euro trägt die Stadt, die den Namenswechsel beantragt hatte. In Thüringen gibt es derzeit vier "Hauptbahnhöfe": Erfurt, Gera, Arnstadt und Sonneberg.