NS-Zeit Eisenach: Kunstinstallation zum kirchlichen "Entjudungs-Institut"

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Es ist ein brauner Fleck in der Kirchengeschichte, das sogenannte "Entjudungsinstitut", das elf evangelische Landeskirchen in der NS-Zeit in Eisenach betrieben. Sein Auftrag: die jüdischen Wurzeln des Christentums zu tilgen. Aber es ging auch darum, die nationalsozialistische Ideologie in die Kirche einzuschleusen. Das zeigt eine künstlerische Arbeit von Sven Bergelt aus Leipzig, die seit Sonntag in der Eisenacher Nikolaikirche gezeigt wird.