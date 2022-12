Turbinen arbeiten anders als Trinkwasser-Nutzer

In seinem 14-seitigen Kurzgutachten, das MDR THÜRINGEN vorliegt, begründet Lau, warum es nicht in Ordnung sei, eine für die Trinkwassernutzung bewilligte Wassermenge ohne umfangreiche Prüfung einfach für einen anderen Zweck zu verwenden. Der Einsatz als Trinkwasser sei verbunden mit einem bestimmten Umfang zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Intervallen, mit Schwankungen und Spitzen der Nutzung – je nach Tages- und Jahreszeit. Und der Bedarf ändere sich nicht plötzlich und sprunghaft.

Er sei planbar, weil die Entwicklung der Einwohnerzahlen und die Nachfrage von Industrie und Gewerbe vorhergesehen werden könnten. Im Unterschied dazu gelte beim Einsatz des Wassers für die Stromerzeugung das Prinzip "sofort immer alles". Für einen möglichst hohen Stromertrag müsse möglichst viel davon möglichst gleichmäßig über die Turbinen laufen. Im Vergleich zur Trinkwassernutzung, so Lau, eine komplett andere Situation. Matthias Platz betreibt am Apfelstädt-Wehr in Herrenhof eine Wasserkraftschnecke, die wegen Wassermangel inzwischen über die Hälfte des Jahres keinen Strom erzeugt. Aus Sicherheitsgründen ist sie mit einem Gitter abgedeckt. Bildrechte: MDR / Loréne Gensel

Umweltverträglichkeitsprüfung als Pflicht eingestuft

Der Rechtsanwalt betont, dass die Nutzung des Wassers für diesen anderen Zweck – Stromerzeugung – Konsequenzen für die Apfelstädt hat. Schon die theoretische Möglichkeit, dass das passieren kann, hätte das Land aus seiner Sicht vorab unter die Lupe nehmen müssen. Und dann hätte auffallen müssen, wie gravierend sich die Situation am Fluss dadurch verändern könne.

Wäre das passiert, so Lau, dann wäre auch sehr schnell klar gewesen, dass das Land hier auf der Grundlage einer gesetzlichen Pflicht um eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht herumkommt. Eine Prüfung, die die tatsächlichen Auswirkungen tiefgründig ermittelt, beschreibt und bewertet. Mit "dem Herzstück eines solchen Verfahrens" – wie es Lau nennt – "einer umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung".

Verzicht auf Abwägung wird als Fehler gesehen

Lau will nicht ausschließen, dass so ein "ordnungsgemäßes Verfahren" vielleicht sogar das gleiche Ergebnis gebracht hätte wie das von ihm kritisierte: Die Genehmigung für den Betrieb der Westringkaskade, wie sie heute auf dem Tisch liegt. Allerdings wären in einer vollständigen Umweltverträglichkeitsprüfung die Belange der Betreiber kleiner Wasserkraftanlagen - genauso wie die von Natur und Umwelt, von Kommunen und Anwohnern - abgewogen und gewichtet worden, stellt er klar.

Und ob man diese abwägt gegen das Schutzgut Stromerzeugung oder die lebenswichtige Trinkwasserversorgung, das mache einen erheblichen Unterschied. Man hätte abwägen können, in welchem Verhältnis die Nachteile für seine Mandanten dazu stehen. Womöglich hätten sich daraus Ansprüche auf Entschädigung ergeben. Diese Klärung, so Lau, sei Susanne Strobel, Matthias Platz und anderen Wasserkraftnutzer an der Apfelstädt aber verwehrt worden, da das Land das falsche Verfahren gewählt habe. Wenig Wasser, aber nicht trocken: Die Apfelstädt wenige Kilometer hinter der Talsperre Tambach-Dietharz im November 2022. Bildrechte: MDR / Loréne Gensel

Hoffnung auf Gespräche mit Parlamentariern

Strobel und Platz haben das Gutachten jetzt weitergegeben. In der Hoffnung "auf eine sachliche Diskussion in und mit der Politik". Es ging an den wissenschaftlichen Dienst im Thüringer Landtag, das Umweltministerium, den Landkreis Gotha und die Bürgerinitiative "Lebensraum Apfelstädt".

Susanne Strobel beklagt, Landtag und Ministerium hätten nicht mal den Eingang des Papiers bestätigt. Sie und Platz hatten sich gewünscht, der Umweltausschuss möge das Papier diskutieren, bevor er seine Stellungnahme an den Petitionsausschuss beschließt. Doch die Abgeordneten haben schon Anfang November entschieden und über einen Antrag der CDU-Fraktion abgestimmt.

Der fordert die Landesregierung auf, den Verzicht auf die Umweltverträglichkeitsprüfung zu begründen. Und nochmals zu prüfen, ob die Thüringer Fernwasserversorgung ihre Wasserrechte aus DDR-Zeiten juristisch korrekt weiternutzt. Strobel und Platz hoffen jetzt auf den Petitionsausschuss, der noch nicht entschieden hat.

Umweltministerium teilt keines der Argumente