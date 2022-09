Für den von Trockenheit geplagten Fluss Apfelstädt (Landkreis Gotha) zeichnet sich eine Lösung ab. Ab Mittwoch soll ein Probebetrieb der Talsperren starten, bei dem bei Bedarf mehr Wasser in das Flussbett abgegeben wird. Das teilte die Thüringer Fernwasserversorgung (TFV) am Dienstag mit. Die Pläne wurden am Dienstagabend vor Ort vorgestellt.