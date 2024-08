Auf einer zweiten Tour wollte der Spediteur 263 Kilo Marihuana nach Deutschland schmuggeln. Allerdings sind seine Fahrzeuge von der französischen Polizei abgefangen worden. Wie die Ermittlungen ergaben, waren Mitarbeiter seines Fuhrunternehmens unter anderem im Raum Sevilla in Andalusien, um dort Drogen auf Lkw zu laden. Um nicht aufzufliegen, luden die Schmuggler zudem legale Güter. Die eigentlichen Schmuggler sind bereits zu fünfjährigen Freiheitstrafen verurteilt worden.

Der Fuhrunternehmer will mit seinem Anwalt das Urteil anfechten. Er stellt die von der Anklage in die Verhandlung eingebrachten Beweismittel wie Überwachung und Auswertung von Kommunikationswegen rechtlich in Frage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.