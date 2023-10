Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App.

Der Zeuge trägt eine dicke, schusssichere Weste, als er am Donnerstag den Verhandlungssaal des Erfurter Landgerichts in Begleitung von zwei Polizeibeamten betritt. Wer ihm zuhören will, muss sich durchsuchen lassen. Persönliche Sachen, auch Handys, müssen draußen eingeschlossen werden.

Der Mann war der Techniker in der Erfurter Drogenküche, die im Februar 2022 von der Polizei hochgenommen worden war. Das LKA sprach damals vom größten bisher ausgehobenen Drogenlabor in Deutschland. Der 55-Jährige verantwortete seiner Aussage nach in dem alten Gebäude in der Erfurter Kalkreiße die Erneuerung der Elektrik.

Er war sowohl für den Übergabepunkt an den Energieversorger als auch für die Niederspannungshauptverteilung zuständig. Als er die Leitungen verlegte, wusste er laut seiner Aussage noch nicht, wofür er dies tat. Als es dann um einen Regelkreis ging, mit dem die Temperatur in dem Gebäude auf einem konstanten Niveau gehalten werden sollte, habe ihm der Bekannte, der ihn angeheuert hatte, auch nicht sagen wollen, wofür dies gebraucht wurde. Doch letztendlich führte er ihn dann doch in eine Küche. Es war eine hochprofessionelle Drogenküche.

Bildrechte: Landeskriminalamt Thüringen