18 Feuerwehren rückten an, darunter aus Bad Langensalza, Ohrdruf und Gräfentonna. Laut Darr bemühten sich die Feuerwehren beim Eintreffen am Einsatzort auch darum, ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser zu verhindern. Das sei mit einer sogenannten Riegelstellung gelungen. "Es ging darum, auf jeden Fall ein zweites Bothenheilingen zu verhindern", so Darr wörtlich. In Bothenheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis hatten im Sommer 2022 bei einem Großbrand insgesamt 15 Menschen ihr Zuhause verloren .

Sorgen macht den Einwohnern, dass es in der Vergangenheit insgesamt drei Brände in Pfullendorf und im Nachbardorf Hausen gab. Jedesmal brach das Feuer in einer Scheune aus. "So langsam glaubt man nicht mehr an Zufälle", sagte ein Anwohner. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.