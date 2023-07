Bothenheilingen Ein Jahr nach Großbrand: Problem mit Löschwasser noch immer nicht gelöst

Große Hitze, weithin sichtbarer Rauch, 400 Feuerwehrleute und Retter aus vier Landkreisen. Der Großbrand in Bothenheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis am 18. Juli 2022 hat den Rettern alles abverlangt. Ein Jahr später erinnert eine große Freifläche in der Dorfmitte an eine der größten Brandkatstrophen der vergangenen Jahre in Thüringen. Im Kampf gegen die Flammen ging den Rettern das Löschwasser aus. Landwirte aus der Region halfen. Bis heute ist das Löschwasserproblem nicht gelöst.