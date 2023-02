Die VR-Bank-Filiale in Mechterstädt im Landkreis Gotha bleibt ab sofort geschlossen. Die Bank hält damit an ihren Plänen fest. Zuvor hatten Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner auch umliegender Orte öffentlich gegen die Schließung protestiert.

Die Einwohner von Mechterstädt machen deutlich, was sie von einer "Heimatbank" halten.

Die Einwohner von Mechterstädt machen deutlich, was sie von einer "Heimatbank" halten.

Die Einwohner von Mechterstädt machen deutlich, was sie von einer "Heimatbank" halten. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Sie sehen das Vorgehen als weiteren Einschnitt in die Lebensqualität im ländlichen Raum. Vor sechs Wochen hatte die Bank das Filial-Aus zum 1. März angekündigt. Grund dafür seien die rückläufigen Kundenbesuche, hieß es. Ob ein Geldautomat am Standort erhalten bleibt, werde derzeit geprüft, so das Geldunternehmen.