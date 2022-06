In Ohrdruf (Landkreis Gotha) hat sich auf der Bundesstraße ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 70-jähriger Autofahrer am Freitagvormittag in der Scherershüttenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur B247 missachtete er die Vorfahrt und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen.