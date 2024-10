In Gräfentonna sind aktuell zwei Allgemeinmedizinerinnen tätig. Eine der beiden geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Ihre Praxisräume können nicht übernommen werden, da sie in ihrem privaten Haus arbeitet. Um eine Nachfolgerin anzulocken, suchte die Gemeinde nach neuen Räumen. Laut Kritschil gibt es inzwischen "positive Signale" von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) für eine Nachfolgerin. Die KV als Ärztevertreung und die Krankenkassen entscheiden gemeinsam im sogenannten Zulassungsausschuss darüber, ob ein Mediziner einen offenen Sitz zugesprochen bekommt.