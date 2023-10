Nach über einem Jahr Jahren ohne Arzt hat Holzthaleben (Kyffhäuserkreis) nun zwei aussichtsreiche Bewerber. Nach Angaben von Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) führen die beiden Ärzte bereits eigene Praxen in der Nähe. Die Praxis in Holzthaleben soll als Zweitpraxis betrieben und an mehreren Tagen in der Woche geöffnet sein. Die Gemeinde könne sich vorstellen, dass an den übrigen Tagen Arzthelfer auch ohne Mediziner vor Ort arbeiten.