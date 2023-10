Landambulatorien waren in der DDR mit angestellten Ärzten betriebene medizinische Einrichtungen zur Versorgung der Landbevölkerung. 1980 gab es in der DDR 414 davon.



In den 1970er Jahren versorgte ein vollbeschäftigter Allgemeinarzt rund 2.100 Einwohner. Ein Landambulatorium versorgte mit zwei Ärzten 7.500 Einwohner, die sich auf etwa 15 Gemeinden verteilten.



Fachärzte wie Gynäkologen und Zahnärzten hielten periodische Sprechstunden in den Ambulatorien ab.



Gemeindeschwestern (1950: 2620; 1980: 5279) hatten ergänzend eigene Stationen und waren erste Ansprechpartner für Kranke. (Quelle: DocCheck Community)