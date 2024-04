Damit könnte das Bergbauunternehmen K+S von Unterbreizbach aus die Ausweich-Strecke über Vacha nach Eisenach nutzen, ohne dass die Wagen in Bad Salzungen rangiert werden müssten. Dafür hatte sich Bürgermeister Klaus Bohl eingesetzt. Er sieht den Kurbetrieb in Gefahr, wenn Dieselloks direkt am Gradierwerk ständig rangierten – in unmittelbarer Nähe zu Patienten mit Atemwegserkrankungen.