Daniel Steffan (CDU) ist neuer hauptamtlicher Bürgermeister von Gerstungen im Wartburgkreis. Für den 49-jährigen Selbständigen aus Hörselberg-Hainich stimmten am Sonntag 70,4 Prozent der Wähler.

Nach seinem Sieg hat Steffan wegen übler Nachrede im Wahlkampf Anzeige gegen Unbekannt angekündigt. Nach seinen Angaben waren kurz vor der Wahl auf Flugblättern, in sozialen Medien und in anonymen Anrufen unwahre Anwürfe gegen ihn persönlich verbreitet worden. Das lasse er so nicht laufen.