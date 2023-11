Bildrechte: picture alliance / dpa | Bernd Wüstneck

Logistik Bundeswehr-Übung in Thüringen mit 1.400 Soldaten und 600 Fahrzeugen

12. November 2023, 22:34 Uhr

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit wegen einer Übung der Bundeswehr in Thüringen. Für Militärfahrzeuge, die in Kolonne fahren, gelten an Ampelkreuzungen und in Kreisverkehren besondere Regeln.