In Eisenach brennt seit der Nacht zu Freitag ein Mehrfamilienhaus. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, war das Feuer in einer Wohnung im oberen Stock ausgebrochen. Zwei Menschen waren vor den Flammen zunächst auf das Dach des Hauses geflüchtet. Dort wurden sie von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet.

Nach Polizeiangaben sollen fünf Wohnungen völlig ausgebrannt sein. Die Löscharbeiten dauern noch an, hieß es am Freitagmorgen. Das Feuer sei aber unter Kontrolle. Wegen des Brandes wurden die B84 zwischen Adam-Opel-Straße und Bleichrasen sowie die Kreuzung Rennbahn gesperrt. Zur Brandursache ist bislang noch nichts bekannt.

Auch in Dorndorf im Wartburgkreis geriet in der Nacht zu Freitag ein Wohnhaus in Brand. Nach Angaben der Polizei waren der Schornstein und die Dämmung in Flammen aufgegangen. Das Haus ist derzeit wegen des Rauchs unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 80.000 Euro.