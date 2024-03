Alle sieben Menschen saßen in einem Auto, das sich am Samstagnachmittag überschlug. Als Ursache vermutet die Polizei zu schnelles Fahren bei nasser Fahrbahn. Deshalb sei der Wagen vermutlich ins Schleudern geraten. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Frankfurt vorübergehend gesperrt.