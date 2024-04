Zehn Feuerwehren der Gemeinde Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) haben am Samstag bei einer Großübung im Ortsteil Hastrungsfeld den Ernstfall geprobt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr MDR THÜRINGEN sagte, beteiligten sich rund 80 Feuerwehrleute an der Übung.

Die Übung lehnte sich an einen Großbrand im Jahr 2020 an. Damals brannte ein Vierseitenhof in Hastrungsfeld komplett nieder. Aufgrund der geographischen Lage ohne größeren Fluss oder See in der Nähe muss das Löschwasser in Hastrungsfeld immer über lange Wege transportiert werden.