Festwoche 100 Jahre Haus Hainstein Mit einem Festgottesdienst mit Landesbischof Friedrich Kramer in der Eisenacher Georgenkirche beginnt am 27. Oktober die Festwoche. Zum Programm gehört eine Tagung mit Führungen und Vorträgen zur Geschichte des Hauses, zur Verbindung zur schwedischen Kirche und zur Vergangenheit als kirchliche Ausbildungsstätte. Die Vorträge sind öffentlich. Aus Schweden ist ein Chor angereist, der am Reformationstag ein Konzert im Rahmen des Eisenacher Bachfestes in der Georgenkirche gestalten wird.