Von der Zugbrücke aus gesehen liegt das "Zucker & Zimt am Kräutergarten" auf der entgegengesetzten Seite der Burg, am Ende des zweiten Burghofes, am Fuß der Zisterne, neben dem Südturm, im Gewölbekeller unter der bisherigen Burgschänke. Bis in die 1960er-Jahre sei das Gewölbe als Weinstube genutzt worden, erzählt Andreas Volkert von der Wartburg-Stiftung. Zuletzt stand es weitgehend leer, beim Historischen Weihnachtsmarkt bot dort ein Kräuter- und Gewürzhändler seine Waren feil.

Da haben mein Sohn und ich gleich gesagt: das müssen wir einfach machen. Beate Eichholz "Zucker & Zimt"-Chefin

Sozusagen über Nacht verwandelte sich das Gewölbe in ein Café mit Flair: Die Wartburg-Stiftung ließ Anschlüsse legen für Wasser und Abwasser. An der Rückwand bauten Handwerker innerhalb weniger Wochen eine professionelle Theke ein mit allen notwendigen Geräten, Kaffeemaschine und Zapfanlage. In Kühlvitrinen locken Cupcakes, Törtchen und Quiche. Vor dem Ausgang steht ein überdachter Bratwurstrost. Die Gäste können drinnen sitzen, bei schönem Wetter aber auch die Pergola im Freien nutzen.

Etwas "Schnuckeliges" gezaubert

"Was uns hier gezaubert worden ist, das ist schon schön", sagt Ulrike Marx über ihren neuen Arbeitsplatz. "Schnuckelig" sei es geworden - für sie als Team, "und auch für die Gäste, die jetzt wieder die Wartburg besuchen können mit Verpflegung - was ja leider lange nicht war." Die Burgschänke war mit dem Hotel an die Arcona-Gruppe verpachtet, die Ende November Insolvenz angemeldet hatte. Seit Januar war auch sie geschlossen.

Für die Wartburg-Stiftung ein Problem, sagt Andreas Volkert, man habe intensiv nach einer Lösung gesucht. Da das Café noch verpachtet war, konnte es nicht erneut verpachtet werden. Deshalb brauchte es einen neuen Ort - und natürlich einen neuen Betreiber. Mit dem Unternehmen "Zucker & Zimt", das in Eisenach mehrere Cafés und eine Eismanufaktur betreibt, gab es ohnehin schon eine gute Zusammenarbeit beim Weihnachtsmarkt.

"Das müssen wir einfach machen"