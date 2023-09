Zwei Hunde sind am Samstag in Ruhla (Wartburgkreis) bei großer Hitze in einem Auto gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Hunde dort mehrere Stunden eingesperrt.

Der Deutsche Tierschutzbund rät Passanten, die ein Tier in Not bemerken, umgehend die Polizei oder auch die Feuerwehr zu informieren. (Symbolbild) Bildrechte: dpa