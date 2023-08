In Erfurt ist ein Katzenbaby aus dem Motorraum eines Fahrzeugs gerettet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Passant am Mittwochmorgen in der Müllersgasse Geräusche aus dem Inneren des Wagens gehört. Weil es vielleicht ein Marder hätte sein können, rief der Mann die Rettungsleitstelle. Die wiederum alarmierte die Polizei.