Ich bin überzeugt, dass wir uns nur gut entwickeln können, wenn wir eine positive Stimmung haben. Michael Brodführer Landrat Wartburgkreis

Im Wahlkampf hatte Brodführer immer wieder ein Ziel genannt, das bei vielen für Belustigung sorgte: Der Wartburgkreis solle zum "freundlichsten Landkreis Deutschlands" werden, forderte er und schlug Aufkleber-Kampagnen mit Slogans wie "Grüßen ist cool" vor, wie er sie in Österreich gesehen hatte. Eine Tasse mit diesem Schriftzug hat er mitgebracht ins Landratsamt.

Das Ziel "freundlichster Landkreis" ist ihm wichtig: "Das heißt, dass wir einen guten Umgang miteinander pflegen, dass wir ein bissel lockerer sind, eine gute Stimmung im Landkreis pflegen." Das sei gerade nicht selbstverständlich, aber: "Ich bin überzeugt, dass wir uns nur gut entwickeln können, wenn wir eine positive Stimmung haben."

Vom Bürgermeister zum Landrat

Michael Brodführer ist mit Politik aufgewachsen: Sein Vater Klaus war Bürgermeister in Schleusingen. Er wurde Jurist, promovierte, wurde im Alter von 33 Jahren im Frühjahr 2013 zum hauptamtlichen Bürgermeister der Kurstadt Bad Liebenstein gewählt. Dort hat er einiges vorangebracht: Die Stadt ist mittlerweile schuldenfrei. Eine Reihe von Vorhaben wurden angefasst vom Kurpark bis zur Altensteiner Höhle.

Einiges entwickelt sich gerade - wie das Gelände des einstigen Großbetriebs "Pfeifen und Holz", für das eine Stiftung gegründet wurde und die Sanierung des Comödienhauses, die demnächst startet. Außerdem galt es, die ehemals selbstständigen Orte Steinbach und Schweina mit ihren Besonderheiten mit der Kurstadt zu verbinden.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Bürgermeister war Michael Brodführer nach eigenem Bekunden sehr gern. Und wie fühlt sich nun das Amt des Landrats an? Alles ist etwas größer, Verwaltung und Gebiet, sagt er. "Insofern trägt man eine größere Verantwortung, aber es fühlt sich trotzdem ähnlich an." Der Wartburgkreis wird seit 30 Jahren von Christdemokraten geführt.

Was sich bewährt hat, bleibt erhalten, das ist der Grundsatz. Michael Brodführer Landrat Wartburgkreis

"Was sich bewährt hat, bleibt erhalten", sagt Brodführer, "das ist der Grundsatz". Aber es werde sich durch den Generationswechsel auch einiges ändern. Er will sich stärker Zukunftsthemen zuwenden wie Digitalisierung, Migration, Energieversorgung und dem wirtschaftlichen Wandel, der vor allem in Eisenach in der Autozulieferindustrie zu spüren ist.

Gemeinsame Wirtschaftsförderung mit Eisenach

Wirtschaftsförderung benennt Brodführer als Schwerpunktthema. Man müsse die Unternehmen in der Region stärker miteinander vernetzen, da gebe es viele "hidden champions", die wenig voneinander wüssten. Er sei überzeugt, sagt der Landrat, "dass wir in Westthüringen im Wartburgkreis gemeinsam mit Eisenach eine Wirtschaftsförderung aus einem Guss machen sollten." Darüber will er mit dem neuen Eisenacher Oberbürgermeister Christoph Ihling sprechen.

Großprojekt Berufschulzentrum

Eisenach und Brodführer - das schien in der Vergangenheit ein etwas schwieriges Verhältnis. Im Zuge der Fusionsverhandlungen teilte der CDU-Fraktionschef im Kreistag schon mal gegen die Stadt aus. Doch der neue Landrat setzt auf die größte Stadt im Wartburgkreis: "Ich möchte, dass sich Eisenach in den nächsten Jahren richtig gut entwickelt. Ich bin mir sicher: Dann wird sich auch der Wartburgkreis richtig gut entwickeln." Sein größtes Investitionsvorhaben setzt der Landkreis in Eisenach um: Umgestaltung und Neubau des Berufsschulzentrums im Palmental, rund 30 Millionen Euro sind geplant.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Für Brodführer ein Schlüsselprojekt, um jungen Leuten eine Perspektive in der Region zu bieten: "Das ist sogar existenziell für die weitere Entwicklung. Wo stehen wir denn in fünf, zehn, fünfzehn Jahren, wenn wir nicht mehr ausreichend Leute haben, die hier gut und engagiert ihre Arbeit machen und fachlich qualifiziert sind?"

Eine Hauptaufgabe, für die Brodführer auch Menschen in den Wartburgkreis ziehen will, egal ob sie dorthin zurückkehren, aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland kommen. Hauptsache, sie integrierten sich in der Region, meint der Landrat. Was dabei hilft? Offenheit, sagt Brodführer, und natürlich: Freundlichkeit und gute Stimmung.

Schuldenfrei bleiben

Geht es nach ihm, soll der Wartburgkreis auch künftig schuldenfrei bleiben. "Die Kreditaufnahmen von heute sind die Kreisumlage von morgen", sagt der Landrat. Die Höhe der Kreisumlage, das weiß er als langjähriger Bürgermeister gut, ist für die Gemeinden wichtig.

Der Landkreis solle nur das machen, wofür er zuständig sei - und den Gemeinden genügend Spielraum lassen, um sich zu entwickeln. Aber er weiß auch: Über den Haushalt und Kreditaufnahmen entscheidet letztlich der Kreistag.

Mit Extremisten arbeite ich nicht zusammen, aber ansonsten muss man mit Gegebenheiten im Kreistag leben. Michael Brodführer Landrat Wartburgkreis