Filme und Serien über Streamingplattformen schauen, mit Freunden über Social Media in Kontakt bleiben, Online-Banking per Handy, Terminvereinbarung auf der Internetseite der Arztpraxis, E-Rezepte via digitaler Gesundheitskarte einlösen, Schnäppchen nur im Internet, Lebensmittel einkaufen im hybriden Supermarkt, kassenlose Bezahlmöglichkeit, Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr per App kaufen, das Paket aus der App-gesteuerte Packstation holen, ein Auto über eine Carsharing-App mieten oder auch "nur" das Ablesen des Energieverbrauchs oder das Antragstellen auf Einbürgerung und Bürgergeld – digital, versteht sich …