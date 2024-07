Weil für Ortsteilbürgermeister nicht der Landrat die nächst höhere staatliche Ebene ist, sondern der Bürger- oder Oberbürgermeister, bleibt Ahke in seinem Amt in Bollstedt. Dort sind seine Ansprechpartner der Mühlhäuser OB Johannes Bruns (SPD ) und das Referat Ehrenamt im Mühlhäuser Rathaus.

"Ich fühle mich gut angekommen und gut aufgenommen", sagt Ahke nach zwei Wochen in seinem Landrats-Amt. Seine Amtszeit begann am 1. Juli; vereidigt wird er am 19. August. Erste Gespräche hat er in allen kreiseigenen Betrieben und in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Obermehler geführt. Ahke sagt, er habe alle fünf Dienstgebäude aufgesucht und mit allen anwesenden Mitarbeitern persönlich gesprochen.