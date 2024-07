Gregor bindet auch immer wieder die Einwohner ein und etabliert in der Stadt sogenannte Ideen-Werkstätten. Dort können die Eisfelder beispielsweise darüber diskutieren, was mit dem baufälligen Volkshaus werden soll. Mitten in der Corona-Pandemie organisiert Gregor eine Impfaktion in der Eisfelder Kirche. In anderen Orten des Landkreises müssen die Menschen noch Wochen auf einen Termin warten.

"Da bin ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit positiv überrascht. Weil man jetzt auch mal den Blick von innen hat. Sonst hat man den ja immer nur von außen. Was ich halt festgestellt habe, ist, dass, was gut gemacht wird, wird nicht nach außen verkauft. Man hört immer nur davon, was schlecht läuft", so Gregor. Er will deshalb im Landratsamt so schnell wie möglich eine Pressestelle einrichten und die Öffentlichkeitsarbeit stärken. Auch Social-Media-Kanäle sollen künftig bedient werden.