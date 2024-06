In der Eisenacher Innenstadt ist in der Nacht zum Freitag ein Stück Fahrbahn eingebrochen. Die Havarie betreffe die Löberstraße und den unterirdischen Löbersbach, sagte eine Stadtsprecherin.

Die entsprechende Stelle wurde in der Nacht provisorisch von der Feuerwehr gesichert. Mittlerweile wurde die Straße für den Verkehr in beiden Richtungen voll gesperrt. Dadurch werden die Bushaltestellen am Karlsplatz in Richtung Busbahnhof nicht mehr angefahren werden. Die Busse sollen über die Wartburgallee umgeleitet werden.