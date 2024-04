Bildrechte: MDR/Antje Kremmer

Sturmopfer Sven Rettungsaktion für schwer verletzten Storch im Wartburgkreis

Hauptinhalt

17. April 2024, 15:10 Uhr

In Barchfeld im Wartburgkreis ist am Montag durch eine starke Sturmböe ein brütender Storch samt Nest mit drei Eiern von einem Industrieschornstein abgestürzt. Inzwischen wird das Tier in einer Storchenstation in Hessen gepflegt und hat den Namen "Sven" erhalten.