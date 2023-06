Drei Kinder haben einem Babystorch in Walsleben bei Osterburg im Kreis Stendal das Leben gerettet. Vor ihrem Kindergarten kam es zu einer spektakulären Rettungsaktion, berichteten Finn, Frederick, Henry und ihre Erzieherin Kristin Genz MDR SACHSEN-ANHALT. Dort befindet sich ein Mast mit einem Storchenhorst darauf. "Die Mutter hat den mit dem Schnabel so rausgeschubst. Dann hat die den unten nochmal so richtig verprügelt", erzählten die Kinder.