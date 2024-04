Am Montagabend hat ein Unwetter in Teilen Thüringens zahlreiche Stromausfälle verursacht. Betroffen waren unter anderem hunderte Haushalte im Unstrut-Hainich-Kreis, im Kreis Gotha und im Süden von Thüringen wie auf der Internetseite der Thüringer Energienetze (TEN) angezeigt wurde.

Gegen 21 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers noch immer rund 600 Haushalte in der Region um Schleusingen (Kreis Hildburghausen) ohne Strom. Den Angaben nach waren die meisten Haushalte nur kurzzeitig vom Strom abgeschnitten. Grund waren demnach die Mittelspannungsleitungen zwischen den Orten, die für Wind aufgrund ihrer Höhe anfälliger sind.

Zudem musste die Feuerwehr in einigen Regionen Thüringens wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Kritische Unfälle habe es jedoch nicht gegeben, hieß es von der Polizei. Wie der Deutsche Wetterdienst vorhergesagt hatte, zogen am späten Abend von Westen her Unwetter über den Freistaat.