Um 8 Uhr am Freitagmorgen standen die ersten einhundert bereits Schlange vor dem Tor. Zu denen gehörte auch Rico Kahle aus Elsterwerda, der bereits am Donnerstag mit einer Gruppe im Konvoi angereist ist - sieben Stunden Fahrt, berichtet er. Sein roter Wartburg 311, Baujahr 1961, steht dafür jetzt in der ersten Reihe gleich am Eingang. Dahinter hat er sein "Dübener Ei" aufgebaut, einen Mini-Wohnwagen. Am Vorzelt hängt eine große DDR-Fahne.