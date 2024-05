Wegen der befürchteten Sprengung eines Tresors ist die Polizei mit einem Großaufgebot am frühen Montagmorgen nach Wechmar im Landkreis Gotha ausgerückt.

Die Anzeigen in der Sicherheitszentrale hätten Erschütterungen am Tresor eines Supermarkts signalisiert. Vor Ort habe sich das allerdings als ein Fehlalarm herausgestellt. Wie das passieren konnte, sei noch unklar. Sensibilisiert durch den gesprengten Geldautomaten in Friedrichroda vergangene Woche habe man sich aber für einen Großeinsatz entschieden.