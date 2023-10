Deutschland will den Anteil erneuerbarer Energiequellen erhöhen und dafür auch Wälder für Windkraft öffnen. Sachsen hat in diesem Jahr erstmals auch Waldflächen als mögliche Standorte für Windkraftanlagen ausgewiesen. Für diese gelten aber strenge Auflagen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen die Waldgesetze aktuell noch ein Verbot von Windkraft im Wald vor. Sachsen-Anhalts schwarz-rot-gelbe Landesregierung will das ändern. Das generelle Verbot von Windanlagen im Wald im Thüringer Waldgesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig erklärt .

Drei Viertel der MDRfragt-Mitglieder (78 Prozent) lehnen die Pläne ab, auch in Wäldern Windkraftanlagen aufzubauen. Thomas (52) aus Erfurt begründet seine Ablehnung so: "Für Windräder müssen Bäume gefällt werden, die selbst mehr zu Klimabilanz beitragen als die Windräder. Für Windräder gibt es genug Freiflächen wie Brachen." Kersten (63) aus Chemnitz schreibt zu Windkraftanlagen: "Die stören zwar nicht im Wald. Aber für die Montage wird einiges zerstört und das interessiert niemanden. Nur jede und jede fünfte Befragte findet es in Ordnung, wenn Windräder im Wald aufgestellt werden." Günter (70) aus Bautzen findet, Windräder in Wäldern sollten die Ausnahme sein: "Sie sollten an sehr gut ausgewählten Stellen stehen und das Gesamtbild des Waldes nicht verschandeln. Beim Bau von Windrädern im Wald sollte vor allem auf die Tiere Rücksicht genommen werden und auch auf bestimmte Aspekte für den Menschen, etwa was Zufahrtswege betrifft."