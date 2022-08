Aufgrund der Personalausfälle in mehreren Stellwerken bleibt der Zugverkehr zwischen Nordhausen und Erfurt auf der Linie RE 55/56 noch bis Sonntag eingeschränkt. Zwischen Straußfurt und Sondershausen entfallen die Züge von Freitagnachmittag bis zum Betriebsschluss am Sonntag, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Ob ein Ersatzverkehr eingerichtet werden kann, werde noch geprüft.



Ebenfalls bis einschließlich Sonntag fahren auf den Regionalverbindungen RE16/RE17 zwischen Erfurt und Weimar Ersatzbusse, mit Zusatzhalten in Vieselbach und Hopfgarten.