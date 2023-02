Städtepartnerschaften Deutsch-russischer Austausch leidet massiv unter dem Krieg

Die deutschen Kommunen wollen allerdings ihre Städtepartnerschaft nach einem möglichen Kriegsende wiederaufnehmen: "Um den Faden zwischen den friedliebenden Menschen nicht abreißen zu lassen", wie der Sprecher von Dresden erläutert. "Wir müssen uns immer der Tatsache bewusst sein, dass auch in St. Petersburg eine Vielzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern mit dem kriegerischen Vorgehen des russischen Präsidenten absolut nicht einverstanden ist. Viele gehen auf die Straße und riskieren, für ihre freie Meinungsäußerung eingesperrt zu werden." Und um die Menschen zu verbinden, sagt der Chemnitzer Stadtsprecher. "Die Partnerschaft kann genutzt werden, um die Demokratie zu stärken. Somit kann diese Partnerschaft nach dem Krieg wichtig sein, um unsere Werte mit den Russinnen und Russen in Wolgograd zu teilen."

Auch Vereine, wie etwa Kummers Gesellschaft in Thüringen, geben nicht auf. "Wir machen mit dem weiter, was hier geht." Zum Beispiel organisiert die Gesellschaft zum 24. Februar eine Lesung mit Ignaz Lozo in Erfurt. Würden die zivilgesellschaftlichen Kontakte zu Russland und zu Belarus aufgegeben, dann "werden wir einen Konflikt vor uns hertragen, der unerträglich wird".

Oder wie die "Freunde Baschkortostans" in Halle. Sie musste nach Angaben von Sprecher David Horn zentrale Projekte wie einen siebenwöchigen Jugendaustausch mit Ufa aufschieben. Dennoch arbeitet der Verein weiter, allerdings ohne die Partner in Russland. "Die Kontakte sind privater geworden, aber vielleicht auch individueller – ich selbst habe deutlich weniger regelmäßigen Kontakt heutzutage in der Russischen Föderation als noch vor einem Jahr, unter anderem auch weil ich mir einfach unsicher bin und Freunde vor Ort nicht gefährden will", sagt Horn.