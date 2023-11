"Damals" schlenderte er auf der einen Seite des Boulevards bis zur Universität und kehrte auf der anderen Seite zurück – mit jeder Runde stolze zwei Kilometer. Warum die Mühe? "Der Reiz des Xhiro lag darin, eine Freundin zu finden", verrät Artur. Seine Augen leuchten nun mehr als die Straßenlaternen und die bunten Lichter seiner Bar zusammen. Der Xhiro folgte "damals" einer besonderen Choreografie: "Man stand am Rand, und wem ein Mädchen gefiel, der reihte sich ein. Ansprechen war aber nicht vor der vierten Runde erlaubt! Wem aber ein Mädchen sehr gut gefiel, der konnte den Prozess beschleunigen, indem er eine der kleineren Straßen als Abkürzung nahm und ihr öfter begegnete."

Videoaufnahmen aus dem Tirana der 1980er-Jahre zeigen Menschenmassen auf dem Boulevard, wie sie heute nur zu sehen sind, wenn die weltberühmte albanische Sängerin Dua Lipa auftritt. Dieser allabendliche Strom ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert – der Xhiro ist wohl eine der wenigen positiven Erinnerungen an das stalinistische Regime des Diktators Enver Hoxha, der sein Volk vierzig Jahre lang von der Außenwelt abgeschottet hielt.

Bildrechte: Ilir Tsouko Dass sich zu dieser Zeit alle auf der Straße trafen, hatte auch technische Gründe, erklärt der deutsche Ethnologe Andreas Hemming aus Halle an der Saale. Er hat den Xhiro 2009 vor Ort in einer nordalbanischen Kleinstadt untersucht: "Es gab kein nennenswertes Telefonnetz. Wer aber jemanden suchte, wusste, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, die Person zu diesem Zeitpunkt auf der Straße zu treffen." Generell wurde ein großer Teil des Privatlebens im öffentlichen Raum verbracht. Das lag auch am begrenzten Wohnraum – viele Apartments waren überbelegt. Fernsehgeräte waren rar und das Staatsfernsehen sendete nur zu bestimmten Uhrzeiten. So trafen sich die Menschen auch mangels Alternativen nach Feierabend auf den Straßen.

Das Verbot des privaten Autobesitzes in der Diktatur schuf die nötigen Freiräume. Daran erinnert sich auch Barbesitzer Artur: "Die Straßen waren leer." Bis 1991 waren in Albanien nur wenige Tausend Fahrzeuge zugelassen – alle in Staatsbesitz.

Nach der politischen Wende eroberte das Auto die albanischen Städte. Demokratie und Marktwirtschaft haben Einzug gehalten, das Land hat sich gewandelt, und mit ihm der Xhiro. Das Auto ist mancherorts Teil davon geworden – wie in Blloku.

Bildrechte: Ilir Tsouko Bis zur Wende war das Viertel der Parteielite vorbehalten und von Soldaten bewacht, ähnlich wie die Waldsiedlung Wandlitz in der DDR, nur mitten im Stadtzentrum gelegen. Heute gibt es hier zahlreiche Cocktailbars, Clubs, Cafés und Restaurants, bevölkert von jungen Leuten. Am Freitagabend rollen auf Hochglanz polierte Autos durch die engen Gassen. Mit lauten Bässen machen die jungen Fahrer auf sich aufmerksam. Die Scheibe runtergekurbelt, den Ellbogen raushängend, kommen sie mit entgegenkommenden Fahrern und Fußgängern ins Gespräch. Wer doch zu Fuß unterwegs sein will, parkt sein Gefährt in Sichtweite.

Der Xhiro ist heute längst kein Ersatz mehr für fehlende Kommunikationskanäle. Heute nutzen die meisten Albaner Smartphones und sind digital gut vernetzt. Man verabredet sich auf WhatsApp. Auch der öffentliche Diskurs verlagert sich zunehmend ins Internet. Der Premierminister verkündet politische Entscheidungen über Facebook, wo sie von seinen 1,6 Millionen Followern sofort kommentiert werden.