Ungarn Wie ein Impfstoff-Vorteil zum Impf-Nachteil wird

Im Frühjahr gehörte Ungarn noch zu den Ländern Europas, die am zügigsten mit den Impfungen vorankamen. Grund war der üppige Impfstoff-Vorrat. So hatte das Land große Mengen Impfstoff aus China und Russland erhalten, bevor die Vakzine aus der gemeinsamen Bestellung der EU eingetroffen waren. Die ungarische Regierung wird bis heute nicht müde, zu betonen, dass die hohe Impfquote eine frühere Lockerung des Lockdowns und vor allem den Schutz von Menschenleben ermöglicht habe.

Prominente Künstler wie die Sängerin Kati Wolf werben in Ungarn fürs Impfen. Die Plakatsäule steht in Budapest. Bildrechte: Kornélia Kiss/Mitteldeutscher Rundfunk

Doch der Vorsprung Ungarns an der Impffront schrumpft. Derzeit haben über 5,5 Millionen Menschen eine Erstimpfung erhalten, das sind gut 54 Prozent der Bevölkerung. Die Zahl war von der Regierung als wichtige Zielmarke ausgegeben worden. Sie wurde mit der Abschaffung der Maskenpflicht an zahlreichen öffentlichen Orten belohnt. Auch muss derzeit beim Besuch von Restaurants, Kultureinrichtungen oder Schwimmbädern kein gültiges Impfzertifikat vorgelegt werden.

Bis zur sogenannten Herdenimmunität, für die die ungarische Regierung eine Impfquote von 80 bis 85 Prozent empfiehlt, ist es noch ein weiter Weg. Doch kann sie in Ungarn überhaupt erreicht werden? Umfragen zufolge sind nur 60 Prozent bereit, sich auch impfen zu lassen. Familienärzte soll deshalb jetzt ihre über 60 Jahre alten Patienten einzeln anrufen, um sie persönlich für eine Immunisierung zu motivieren.



In einer staatlichen Plakatkampagne unter dem Motto "Impfen rettet Leben" werben derzeit Sportler, Medienschaffende sowie Künstler wie die Sängerin Katja Wolf, für eine Corona-Schutzimpfung. Mit der Kampagne will die Regierung an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appellieren. Zugleich wird jetzt damit geworben, dass es so viel Impfstoff im Land gibt, dass die Impfwilligen sogar zwischen den verschiedenen Herstellern wählen können.