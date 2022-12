"Manche Wilderer, die hier Fische wie den Stör fangen, haben richtige Schnellboote mit starken Motoren, 350 PS, über 100 Stundenkilometer schnell. Unser bestes Boot schafft 80, also ist es für uns praktisch unmöglich, solche Wilderer zu verfolgen", berichtet Gabriel Medeuru in einer ARD-Weltspiegel-Reportage.

Stör im Aquarium: Sind die Tage der "Wasserdinosaurier" gezählt? Bildrechte: imago/Nature Picture Library Dabei ist der Stör im Donaudelta vom Aussterben bedroht. Schuld ist die Gier nach Kaviar, also Störrogen, der als Delikatesse gilt. Neben Überfischung setzen menschliche Eingriffe in die Natur die Population unter Druck. Staumauern von Wasserkraftwerken haben die Wanderrouten der Störe zerschnitten – dabei müssen die Fische wandern, um sich fortpflanzen zu können. Auch durch die Flussregulierung wurde ein großer Teil ihrer Brut- und Jagdreviere zudem trockengelegt. Eine der sechs hiesigen Störarten ist bereits ausgestorben, vier weitere stehen laut WWF kurz davor.

Mit rund 5.000 Quadratkilometern Fläche ist das Donau-Delta doppelt so groß wie das Saarland und würde immerhin ein Drittel der Fläche von Thüringen einnehmen. Bildrechte: IMAGO/imagebroker Um diese Katastrophe doch noch abzuwenden, wurde der Störfang in Rumänien 2006 verboten und ein Wiederbesiedlungsprogramm mit Fischen aus künstlicher Aufzucht eingeleitet. Doch die Lage bessert sich kaum – auch deshalb, weil es nicht gelingt, Wilderern und illegalen Kaviarhändlern das Handwerk zu legen.



Um den Druck auf die wild lebenden Fischbestände zu verringern, wird Kaviar in speziellen Störfarmen produziert. Eine davon leitet Marilena Maereanu. Wer Störe züchte, brauche viel Geduld, berichtet sie. Männchen sind erst mit acht Jahren geschlechtsreif, Weibchen mit zehn.

Wir treffen die Biologin bei einer Ultraschalluntersuchung an. Sie zieht gerade ein Weibchen aus dem Wasser, um sein Entwicklungsstadium zu bestimmen. Das Ergebnis: Die Eierstöcke sind noch nicht reif, werden aber wahrscheinlich im kommenden Jahr soweit sein. "Bei der Kaviar-Produktion arbeiten wir nur mit künstlicher Befruchtung. Das geht mit Besamung oder hormoneller Stimulation", sagt Maereanu und zeigt uns Dosen mit Kaviar aus eigener Herstellung: "100 Euro für 100 Gramm oder 50 Euro für eine 50-Gramm-Dose. Das ist der Erzeugerpreis. Im Einzelhandel würde dieser Kaviar doppelt so viel kosten." Auf dem Schwarzmarkt, wo Stör-Eier von frei lebenden Fischen gehandelt werden, zahlt man ein Mehrfaches davon – mehrere Tausend Euro pro Kilo. Dabei müssen Wilderer weder Futter, noch Stromrechnungen, noch Personalkosten bezahlen, die in einer solchen Störfarm anfallen.

Fischzucht und Kaviarproduktion in Störfarmen sollen den Druck auf die wildlebenden Bestände verringern. Außerdem werden hier Jungfische für die Wiederansiedlung im Fluss gezüchtet. Bildrechte: imago/Nature Picture Library Mit den Erträgen aus der Kaviarproduktion finanziert Maereanu ihre Arbeit an einem Forschungsprojekt zur Wiederansiedlung des Störs in der Donau: "Was wir mit der Fischzucht verdienen, investieren wir wieder in die Forschung. Es geht nicht um viel Geld."



Die Einheimischen sehen das Fangverbot oft kritisch. Der Störfang ist in den Donau-Dörfern eine Tradition und Teil der lokalen Identität – auch deshalb ist es schwer, dagegen anzukämpfen. Denn Aquakulturen wie die von Marilena Maereanu mögen zwar Fischfleisch und Kaviar als Lebensmittel liefern, den kulturellen und identitätsstiftenden Aspekt des Störfangs können sie aber nicht ersetzen.

Alte Fischerhütten im Donau-Delta in Rumänien versprühen einen exotischen Charme. Bildrechte: imago images / blickwinkel Mirel Efimov lebt in Sfântu Gheorghe, einem ehemaligen Fischerdorf, das nur mit dem Boot zu erreichen ist. Sein Vater und Großvater waren Fischer – weil fast alle hier vom Störfang und dem Kaviar-Geschäft lebten. Jetzt schippern die Umtriebigeren wie Efimov in ihren Booten Touristen durch die Gegend. Das strenge Störfangverbot treffe die Falschen, meint er – es würden nur die kleinen Wilderer erwischt, z.B. alte Männer, die mal nach alter Sitte ein Netz ausgeworfen haben. Diejenigen aber, die Störe in großem Still fangen, kämen ungeschoren davon.

Das bestätigt auch der Polizist Gabriel Medeuru: Die Kaviar-Mafia sei der Polizei überlegen, nicht nur wegen ihrer schnelleren Boote, sondern auch weil sich die Wilderer per Funk warnten, sobald das Polizeiboot im Hafen ablege. Doch eine alte Polizistenweisheit gibt ihm dennoch Kraft: Zehnmal mögen die Wilderer entkommen, aber einmal werden wir sie erwischen. Ob das den vom Aussterben bedrohten Fischen hilft?