Diese Muster greifen auch in Russland. Die Soziologin Marina Yusupova von der Edinburgh Napier University erklärt den enormen Erfolg der Serie in der Region unter anderem mit einer besonderen Wahrnehmung von Gerechtigkeit, die sich im postsowjetischen Raum etabliert habe. "Das volkstümliche Verständnis der Gerechtigkeit in Russland deckt sich nicht mit dem offiziellen Recht, weil die russische Bevölkerung den Staat nicht als Repräsentant ihrer Interessen wahrnimmt", schrieb Yusupova für die russische Plattform "Kinopoisk". Besonders in den 1990er Jahren habe man in Vertreter des Staates, die nicht selten korrupt waren, wenig Vertrauen gehabt, während kriminelle Autoritäten und ihr "Ehrenkodex" oft als Ausdruck der Volksstimme empfunden wurden.

Als der 40-jährige Sergej die Serie sah, fühlte er sich in seine eigene Kindheit zurückversetzt. Er wuchs in Nabereschnyje Tschelny, der zweitgrößten Stadt von Tatarstan, auf. Die Stadt ist in "Komplexe" – so heißen dort die Stadtviertel – geteilt. Ende der 1980er Jahre waren die Komplexe oft verfeindet, blutige Straßenkriege gehörten zum Alltag. Deshalb sei er immer mit mindestens zwei Freunden unterwegs gewesen. Wer sich in ein "feindliches" Viertel traute, musste mit einem Raubüberfall oder physischer Gewalt rechnen. "Einmal kam ein Junge aus einem 'feindlichen' Viertel in unsere Schule, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Mit Tränen in den Augen flehte er mich und ein paar andere Jungs an, ihn in Schutz zu nehmen und anderen zu sagen, dass er aus unserem Komplex sei. Sonst hätte er gehörig Ärger bekommen, alle wussten das."