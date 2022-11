Bücher über den Zweiten Weltkrieg werden zu Bestsellern

Viele Menschen in Russland folgten nach dem Schock über den Kriegsbeginn am 24. Februar und der Teilmobilmachung Ende September einem ähnlichen Impuls wie Alexej. Zwei Mal stieg der Absatz von Büchern über den Zweiten Weltkrieg und Nazi-Deutschland rasant an.

Besonders gut verkaufen sich die Erinnerungen des österreichischen Psychiaters Viktor Frankl mit dem Titel "…trotzdem Ja zum Leben sagen", in dem er seine qualvollen Jahre in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern schildert. Doch er erzählt auch davon, wie es Menschen unter diesen Bedingungen gelang, einen Sinn im Leben zu sehen. Zwei große Online-Buchhandlungen in Russland geben an, insgesamt 60.000 Exemplare dieses Buches verkauft zu haben. Die Verkaufszahlen steigerten sich bei der Printausgabe laut Alpina Publisher, einem der führenden Verlagshäuser Russlands, im September um 40 Prozent. Der größte russische Anbieter von E-Books vermeldete sogar eine Steigerung von 279 Prozent. Auch andere Berichte von Holocaust-Überlebenden wurden im September beim E-Book-Anbieter Litres um 50 Prozent häufiger gekauft. Für Titel über den Zweiten Weltkrieg meldete die russische Buchhandelskette Tschitaj-Gorod ebenfalls einen Verkaufsanstieg von 20 Prozent.

Die russische Ausgabe von Historiker Stargardts Buch avancierte zum Bestseller. Bildrechte: S. Fischer Verlage Auch den Titel des britischen Historikers Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: Zwischen Angst, Zweifel und Durchhaltewillen" wollten plötzlich viele lesen. Im Buch schildert Stargardt, wie die Deutschen den Zweiten Weltkrieg erlebten. In den zwei Wochen, nachdem im Herbst die Teilmobilmachung angekündigt wurde, wuchs die Nachfrage nach diesem Titel in Russland um ganze 405 Prozent. Da der 800-Seiten-Wälzer nur in einer Auflage von 4.000 Stück gedruckt wurde, ist er bei vielen Händlern derzeit vergriffen.

Deprimierende Bücher für deprimierende Zeiten?

In einer Zeit von Angst und Trauer scheint es auf den ersten Blick nicht gerade naheliegend, Bücher über Nazi-Deutschland, den Zweiten Weltkrieg und Konzentrationslager zu lesen. Für den russischen Literaturkritiker Nikolaj Aleksandrow ist das allerdings eine ganz natürliche Reaktion: "Menschen versuchen sich die Gegenwart zu erklären, indem sie in die Vergangenheit blicken. Krieg, Mobilisierung, Abschied – das alles verursacht einen Schock. Um zu verstehen, was das alles bedeutet, blickt der Mensch sowohl auf seine eigenen als auch auf historische Erfahrungen zurück. Er versucht, Parallelen in der Vergangenheit zu finden, die die Gegenwart erklären."

Der österreichische Psychiater Viktor Frankl (1905-1997) überlebte mehrere Konzentrationslager und veröffentlichte 1946 ein Buch, das heute in Russland ein Bestseller ist. Bildrechte: dpa Der lesende Teil der russischen Bevölkerung sei meistens auch der denkende Teil, so Aleksandrow. Und dieser Teil der im Land verbliebenen Russen sei womöglich in einer schwierigeren Lage als die Ausgewanderten. "Sie sind zutiefst frustriert, weil sie das Gefühl haben, sich in einem fremden Land wiedergefunden zu haben." Daher sei das Interesse für Bücher wie das von Viktor Frankl nachvollziehbar, denn sie würden psychologische Unterstützung bieten und zeigen, wie man schwere Lebenssituationen meistern kann. Heitere und zuversichtliche Bücher erinnerten dagegen an eine Zeit, die nicht mehr da sei, so Literaturwissenschaftler Alexandrow weiter. "Das ruft eher Nostalgie hervor."

Doch nicht alle zieht es bei der Suche nach Erklärungen zu Büchern über den Nationalsozialismus und den Holocaust. Der 30-jährige Deutschlehrer Maxim findet Vergleiche mit Nazi-Deutschland sogar unangebracht. Und auch er suchte sich schwere Lektüre: "Ich habe Bücher gesucht, die mich nicht ablenken, sondern runterziehen. So habe ich mich mit den Ereignissen emotional im Einklang gefühlt."

Andrej Sacharow (1921-1989) war Mitbegründer von Memorial. Die heute in Russland verbotene Organisation widmete sich ursprünglich der Aufarbeitung stalinistischer Gewaltverbrechen. Bildrechte: IMAGO Am meisten haben ihn Artikel des "Vaters der russischen Wasserstoffbombe" und Menschenrechtlers Andrej Sacharow aus den 1970er Jahren beeindruckt. "Ich war erstaunt über die Parallele, die man zum heutigen Russland ziehen kann. Sacharow hat schon damals auf den Imperium-Komplex der Sowjetunion und die daraus folgenden Probleme hingewiesen." Danach habe Maxim die "Erzählungen aus Kolyma" des sowjetischen Schriftstellers Warlam Schalamow gelesen, in denen dieser die Jahre seiner Lagerhaft im Gulag beschreibt. "Diese zwei Autoren haben mir geholfen, mich mental auf die aktuelle Situation einzustellen."

Wenn die Zukunft abhanden kommt

Ob sich Menschen aus Russland im Kriegsgebiet aufhielten oder nicht, die Psychotherapeutin Viktoria Dubinskaja spricht in beiden Fällen davon, dass Angst und Unsicherheit sie traumatisieren könnten. Dadurch würden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft voneinander entkoppelt. "Das ist unangenehm, Menschen wollen an etwas anknüpfen. Wir alle wollen Pläne schmieden und sehen, wohin wir uns bewegen," sagte sie dem Magazin "Psychologies". Auch Dubinskaja betont, dass viele Menschen in Russland bei Autoren wie dem KZ-Überlebenden Viktor Frankl wertvolle Hinweise finden würden. Schließlich habe Frankl sie unter unmenschlichen Bedingungen selbst angewandt und den Holocaust überlebt.