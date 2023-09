Am 29. Juli bespritzte eine 61-jährige Ärztin aus der russischen Stadt Kasan das Gebäude eines militärischen Rekrutierungszentrums mit Benzin und wurde daraufhin festgenommen. Am nächsten Tag warf eine 51-jährige Lehrerin aus der Hafenstadt Feodossija auf der Krim einen Molotow-Cocktail in das Gebäude eines Einberufungsamtes. Am darauffolgenden Tag, dem 31. Juli, setzte eine 45-Jährige aus der Stadt Moschaisk bei Moskau das örtliche Einberufungsamt in Brand. Am selben Tag rammte in St. Petersburg ein 53-Jähriger die Tore eines Rekrutierungszentrums mit dem Auto. Auch in der Stadt Podolsk bei Moskau brannte an diesem Tag ein Rekrutierungszentrum. Täter waren hier ein 76-jähriger Mann und sein 50-jähriger Sohn.