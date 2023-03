Das Hauptproblem sei zwar nicht die 0,5-Promille-Grenze, die zum Beispiel auch in Deutschland gilt, sondern die Tatsache, dass es für andere Besatzungsmitglieder in Tschechien überhaupt keinen Grenzwert gibt. Das ist in Deutschland anders: Ab 0,5 Promille darf man offiziell nicht mehr paddeln, egal ob als Bootsführer oder "nur" als Besatzungsmitglied.

Auch der Trainer und Guide für Wildwassertouren Jan Mrkos sieht die Lockerung der Regeln kritisch: "Menschen, die auf dem Wasser Alkohol trinken, sind potenzielle Opfer eines tragischen Gesamtsystems, in dem sie sich an den Gedanken gewöhnt haben, es sei in Ordnung zu trinken, aber die Risiken unterschätzen und gefährliche Stellen oft nicht erkennen," sagt der 33-Jährige. Er hat einen persönlichen, traurigen Grund, vorsichtig zu sein: Einer der Guides seines Vereins ist letztes Jahr bei einer Wildwassertour ertrunken.

Wasser, Natur, Stille – für viele tschechische Paddler ist ihr Sport Ausdruck eines Lebensgefühls. Bildrechte: Bretislav Sevcik

Tomáš Ř., Betreiber eines Wassersport-Camps in Litovel am Fluss Morava, gibt sich dagegen gemäßigt. "Ich denke, dass es auch in Deutschland Flüsse gibt, die ruhig sind und an denen man zwei oder drei Bier trinken kann. Und dann gibt es Bäche in den Alpen, wo man nüchtern sein muss", sagt er. Die Grenze ist für ihn der Schwierigkeitsgrad Wildwasser 2 oder in anderen Klassifzierungen Kategorie II – also Flüsse mit einer raschen, unregelmäßigen Strömung. Allerdings fallen die meisten tschechischen Flüsse in diese Kategorie.