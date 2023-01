Auf seinen Wahlplakaten warb der neue tschechische Präsident Petr Pavel unter anderem mit der Losung "Erfahrener Diplomat und Kriegsheld". Zu sehen war neben einem großformatigen Porträt des pensionierten Generals auch ein militärischer Orden. Damit verwies er auf eine Episode aus seinem Einsatz bei der Friedensmission UNPROFOR während der Jugoslawienkriege 1993. Damals waren 53 französische Soldaten zwischen die Fronten geraten. Pavel eilte ihnen mit seiner kleinen Einheit freiwillig zu Hilfe und setzte dabei sein eigenes Leben aufs Spiel.

Petr Pavel wurde von der Armee geprägt – darauf verweist auch dieses Wahlplakat, bei dem er sich als "Kriegsheld" mit dem Orden der französischen Ehrenlegion in Szene setzt. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo Während des Einsatzes hatten Serben versucht, Pavel und seine Soldaten als "lebendige Schutzschilde" zu missbrauchen, um hinter die kroatischen Linien zu gelangen. Sie hielten Pavel eine Waffe an den Kopf und zwangen ihn, mit dem Truppentransportpanzer auf die Kroaten zuzufahren. Am Ende gelang es Pavels Einheit trotzdem, die eingeschlossenen französischen Kameraden zu evakuieren. Dafür erhielt er den von Napoleon Bonaparte 1802 gestifteten Orden der Ehrenlegion, die höchste französische Auszeichnung.

Militär – Pavels Schule des Lebens

Die Begebenheit zeigt, wie prägend die Armee für Pavels Leben war. Dank ihr konnte er Erfahrungen sammeln und Einblicke gewinnen, die ihn schließlich auch in die Lage versetzten, für das Präsidentenamt zu kandidieren, wie er im Interview mit dem Tschechischen Rundfunk zugab: "Ob Grenzerfahrungen bei Militäreinsätzen oder Erfahrungen, die einen in königliche Paläste oder geheime Anlagen führen oder auch an Informationen kommen lassen, die ein Normalsterblicher für gewöhnlich nicht bekommt. Ich habe mich immer bemüht, die positiven Seiten [des Militärdienstes - Anm. d. Red.] zu sehen."

Petr Pavel bei der multinationalen Nato-Übung Saber Guardian 2017 in Rumänien Bildrechte: IMAGO / Xinhua Geboren wurde Petr Pavel 1961 in Planá bei Mariánské Lázně (Marienbad) in Westböhmen. Sein beruflicher Werdegang war gewissermaßen vorgezeichnet – schon sein Vater war hochrangiger Offizier und schon als Teenager begann Pavel die Ausbildung am Militärgymnasium in Opava. Danach studierte er an der Militärhochschule des Heeres in Vyškov. Ab 1983 diente er bei den Fallschirmjägern im mährischen Prostějov und stieg später zum Kommandeur der Eliteeinheit auf. In dieser Zeit wurde er aber auch Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (1985-1989), was ihm jetzt im Wahlkampf viele vorhielten.

Partei-Mitgliedschaft und Agentenschule vor 1989

Rückblickend bereut Pavel seine Parteimitgliedschaft, erklärt sie mit Naivität und fehlendem Interesse an der Politik. Er habe sie als unabdingbare Bedingung für eine Offizierslaufbahn wahrgenommen. Dem Wochenblatt "Respekt" sagte Pavel dazu: "Die Alternative war, nicht bei den Falschirmjägern und damit nicht bei der Armee zu sein, das kam für mich aber nicht in Frage. Ein anderes Umfeld kannte ich nicht, in diesem Umfeld war ich aufgewachsen und erzogen worden." Im Tschechischen Rundfunk erklärte er: "Wir wussten, die Dinge waren gegeben und es macht keinen Sinn, sich damit irgendwie besonders zu beschäftigen."