Die Kiewerin Alina Losinska, ebenfalls 27 und Buchhalterin von Beruf, hat schon lange vor dem russischen Angriff Schritt für Schritt die Sprache gewechselt. Die systematische Unterdrückung des Ukrainischen sowohl im Russischen Reich als auch zur Sowjetzeit war für sie der Hauptgrund. Sie begrüßt die aktuelle Entwicklung. "Wir müssen unsere Kultur und Geschichte bewahren", betont Losinska. "Für mich waren eigentlich die Ereignisse in Belarus ein Wendepunkt. Ich habe begriffen, dass das Belarussische dort fast tot ist, und das wollen wir hier in der Ukraine keinesfalls. Ich habe dann erst angefangen, mit allen Unbekannten Ukrainisch zu sprechen, dann habe ich mein Handy auf Ukrainisch umgestellt und vor allem Bücher auf Ukrainisch gelesen. So ging es Schritt für Schritt."

Ein Bild aus Friedenszeiten: Im Juni 2021 haben Hunderte Menschen in der Stadt Dnipro freiwillig ein Ukrainisch-Diktat geschrieben, um den Tag der Verfassung zu feiern. Bildrechte: IMAGO / Ukrinform

Weronika Kowtun ist Fotografin. Sie stammt aus Sewastopol auf der Krim, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, lebt eigentlich in Kiew und ist derzeit als Flüchtling in Bayreuth. Sie hat sich erst zu Kriegsbeginn eindeutig als Ukrainerin identifiziert. "Auf einmal wurde mir klar, wie wichtig die Sprache doch ist. Vor kurzem konnte ich Englisch besser als Ukrainisch, und an der Universität in Kiew hatte niemand ein Problem, wenn ich auf Russisch antwortete, ich wurde deswegen nie diskriminiert. Nun hat sich aber etwas in mir selbst geändert: Ich fühle mich nicht mehr als ich, wenn ich Russisch spreche." Dass Russland seinen Krieg explizit auch gegen die ukrainische Sprache und ukrainische Kultur führt, und großen Wert darauf legt, die Ortsschilder in den besetzten Städten wie Mariupol so schnell wie möglich gegen russische auszutauschen, habe für Weronika den Ausschlag gegeben.