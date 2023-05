Manche sehen darin allerdings nicht nur eine peinliche Fehlplanung einer kleinen Gemeinde, sondern ein Symbol für den Umgang mit EU-Fördergeldern in Ungarn insgesamt. Schließlich ist der schon seit Jahren ein Streitpunkt zwischen der EU und der ungarischen Regierung. So hat Brüssel Zahlungen an Ungarn unter anderem deshalb eingefroren, weil Budapest nicht entschlossen genug gegen Korruption vorgeht. Der parteilose Parlamentsabgeordnete Ákos Hadházy, der sich gegen Korruption stark macht, sagte Átlátszó: "Ich habe in den vergangenen Jahren versucht, Orte zu zeigen, an denen der schlimme organisierte Diebstahl von EU-Geldern sichtbar wird. Ich werde wohl kaum einen schöneren, symbolischeren Ort finden." Hadházy sieht dies als ein besonders prägnantes Beispiel dafür, wie sinnlose Projekte um EU-Fördertöpfe herumgestrickt werden, um Fidesz-Politikern zu dienen.