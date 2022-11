Normalerweise seien WGs Ende August und Anfang September besonders gefragt, wenn Studenten nach einer neuen Bleibe suchen. Doch in diesem Jahr sei alles anders gewesen, berichtet der Portalchef von ulovdomov.cz, Michal Hrbatý, dem Blatt. Die größte Nachfrage fiel demnach auf das erste Halbjahr. "Daraus schließen wir, dass der Nachfrageanstieg nicht primär auf Studenten zurückgeht, sondern auf breitere sozioökonomische Zusammenhänge", so Hrbatý. Mit anderen Worten: Immer mehr Menschen können oder wollen sich eigenständiges Wohnen nicht leisten.

Das bestätigt auch Jan Škrabánek vom Konkurrenzportal bezrealitky.cz. Er unterscheidet zwei Gruppen, für die eine WG derzeit besonders attraktiv sei. Die erste seien Menschen bis 40: Sie seien viel unterwegs und scheuten die Kosten für eine eigene Wohnung, die oft leer stehen würde. Die zweite Gruppe seien Menschen um die 50 oder 60, die sich die Miete nicht mehr leisten können. "Sie ziehen allerdings nicht in fremde Wohnungen ein, sondern nehmen Untermieter auf", so Škrabánek.

Grund für die steigende WG-Nachfrage in Prag sind die immer höheren Mieten in der tschechischen Hauptstadt. Der Beratungsgesellschaft Deloitte zufolge lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Prag im dritten Quartal 2022 bei 360 Kronen, umgerechnet fast 15 Euro! Für eine 70-Quadratmeterwohnung müssten Mieter demnach mehr als 1.000 Euro im Monat berappen – rund ein Viertel mehr als vor einem Jahr, bei einem Durchschnittsgehalt von 40.086 Kronen brutto, also 1.640 Euro. Wer sich für eine WG entscheidet, kommt billiger davon – und kann sich noch die Strom- und Heizkosten mit den Mitbewohnern teilen. Pro Monat kann man so locker um die 200 Euro sparen.